Kvaratskhelia - PSG : Grand changement pour Barcola !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG va frapper fort sur le mercato en enregistrant l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. L'international géorgien débarque pour 70M€ en provenance de Naples et devrait rapidement s'installer dans le couloir gauche de l'attaque parisienne, ce qui aura forcément des conséquences sur les autres joueurs offensifs, à commencer par Bradley Barcola, qui évolue au même poste. Cependant, Luis Enrique assure que l'ancien Lyonnais peut évoluer à différents postes.

La signature de Khvicha Kvaratskhelia, qui débarque en provenance de Naples pour environ 70M€, va forcément bouleverser le onze de départ de Luis Enrique. Le premier joueur concerné est évidemment Bradley Barcola qui évolue au même poste que l'international géorgien. Cependant, le coach du PSG assure que l'ancien Lyonnais est capable d'évoluer aux trois postes de l'attaquant, y compris donc dans le couloir droit et dans un rôle de faux 9.

Barcola vers un changement de poste ?

« Je suis ouvert comme d'habitude à toute possibilité au sein de l'équipe. Bradley est un joueur qui peut jouer sans aucun doute aux trois positions possibles: couloir gauche, couloir droit, et aussi comme numéro 9. Il a une polyvalence en attaque, ça me plaît. L'objectif est de continuer d'utiliser les joueurs en fonction des intérêts de l'équipe », lâche-t-il en conférence de presse avant d'évoquer plus globalement l'état d'esprit de Bradley Barcola.

«Bradley est un joueur qui peut jouer sans aucun doute aux trois positions possibles»

« Bradley se comporte comme d'habitude. Je suis d'accord, le foot n'est pas la chose la plus importante dans la vie. C'est la chose la plus importante parmi les choses les moins importantes de la vie. Parfois, on peut être à un niveau inférieur. Bradley, je le trouve comme d'habitude. Il a retrouvé le chemin du but, il a délivré des passes décisives. Je suis très content de ses progrès depuis l'année dernière. Les joueurs peuvent avoir des hauts et des bas. Rien n'est linéaire », ajoute Luis Enrique.