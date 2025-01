Barcola - PSG : Il annonce une catastrophe !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Clairement moins en forme au cours des derniers mois, Bradley Barcola a vu le PSG signer Khvicha Kvaratskhelia ce vendredi. En manque de confiance, l’ailier de 22 ans pourrait perdre de l’influence au sein du club parisien, mais également en équipe de France selon le champion du monde Robert Pirès.

« C’est un honneur de pouvoir porter le maillot du PSG. C’est un rêve pour moi de jouer pour l’une des plus grandes équipes du monde. C’est une grande fierté et un rêve, et nous allons nous battre ensemble pour accomplir nos rêves. Je suis très heureux d’être là. » Ce vendredi, Khvicha Kvaratskhelia a prononcé ses premiers mots en tant que joueur du PSG.

Luis Enrique prêt à révolutionner le PSG avec Kvaratskhelia. Quelles conséquences pour l'équipe ? 🚀 https://t.co/0zEAqu5JkZ — le10sport (@le10sport) January 18, 2025

Barcola plombé par l’arrivée de Kvaratskhelia ?

Recruté contre 70M€, le Géorgien devrait désormais occuper le rôle de titulaire sur l’aile gauche de l’attaque du PSG. Désormais, le cas de Bradley Barcola pose question du côté du PSG, mais aussi en sélection. Auprès du Parisien, Robert Pirès a évoqué la situation du numéro 29, notamment en équipe de France.

« Il peut faire deux ou trois changements »

« Les Bleus, c’est autre chose, c’est particulier. Normalement, le sélectionneur a son ossature et quasiment son onze de départ. Après, il peut faire deux ou trois changements. Bradley Barcola est arrivé vite dans le grand bain, il s’est imposé mais il ne faut pas aller trop vite avec les jeunes. Parfois, il faut savoir dire au joueur : Tu es un peu fatigué, je te mets un peu au repos mais tu vas revenir. C’est de la communication. Je dis ça car je suis passé par là », a affirmé l’ancienne gloire d’Arsenal.