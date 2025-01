Kvaratskhelia - PSG : Luis Enrique annonce un grand changement en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia au PSG bouleverse l'équilibre au sein de l'effectif du PSG. Recruté pour 70M€, l'ailier géorgien débarque dans la peau d'un titulaire en puissance et devrait donc rapidement s'installer dans le couloir gauche de l'attaque du PSG, actuellement occupé par Bradley Barcola. Par conséquent, Luis Enrique imagine bien un rôle différent pour l'ancien joueur de l'OL.

Nouveau joueur du PSG, Khvicha Kvaratskhelia va chambouler l'équilibre au sein de l'effectif du PSG. L'international géorgien devrait prendre place dans le couloir gauche de l'attaque parisienne, ce qui risque de pousser Bradley Barcola sur le banc. Cependant, Luis Enrique est loin d'être aussi catégorique et envisage parfaitement la possibilité de placer Bradley Barcola à droite ou encore dans l'axe.

Luis Enrique évoque un changement pour Barcola

« Je suis ouvert comme d'habitude à toute possibilité au sein de l'équipe. Bradley est un joueur qui peut jouer sans aucun doute aux trois positions possibles: couloir gauche, couloir droit, et aussi comme numéro 9. Il a une polyvalence en attaque, ça me plaît. L'objectif est de continuer d'utiliser les joueurs en fonction des intérêts de l'équipe », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de revenir sur les récents propos de Bradley Barcola qui répondait aux critiques au sujet de son niveau actuel en assurant qu'il n'y a « pas que le football dans la vie ». Des propos validés par son coach.

«Je suis ouvert comme d'habitude à toute possibilité au sein de l'équipe»

« Bradley se comporte comme d'habitude. Je suis d'accord, le foot n'est pas la chose la plus importante dans la vie. C'est la chose la plus importante parmi les choses les moins importantes de la vie. Parfois, on peut être à un niveau inférieur. Bradley, je le trouve comme d'habitude. Il a retrouvé le chemin du but, il a délivré des passes décisives. Je suis très content de ses progrès depuis l'année dernière. Les joueurs peuvent avoir des hauts et des bas. Rien n'est linéaire », ajoute Luis Enrique.