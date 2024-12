PSG : Luis Enrique s’emporte contre Mbappé et choque le vestiaire

Jean de Teyssière

Ces derniers temps, de nombreuses critiques se sont mises à fuser envers Luis Enrique. Il faut dire que cette saison, surtout en Ligue des Champions, les résultats ne sont pas flamboyants. Dans ces conditions, l’entraîneur se doit d’avoir son vestiaire avec lui mais depuis la diffusion d’un documentaire au cours duquel on l’y voit s’emporter notamment contre Kylian Mbappé, a choqué quelques joueurs…

Alors que le mois de décembre vient de commencer, le PSG est déjà dans une mini-crise. Malgré son invincibilité en Ligue 1 après 13 journées, le nul concédé samedi face au FC Nantes au Parc des Princes (1-1) déçoit. Ce résultat inattendu survient après la défaite du PSG en Ligue des champions sur la pelouse du Bayern Munich (0-1) mardi dernier, un revers qui a déjà suscité de nombreuses interrogations au sein du club et chez les observateurs.

La tension monte avec Luis Enrique ?

Cette mi-saison laisse déjà percevoir des problèmes entre le vestiaire et Luis Enrique. Certains joueurs ne comprennent pas la façon de fonctionner de l’entraîneur parisien, qui, selon RMC Sport, avait par exemple dévoilé tardivement la composition de son équipe. Certains schémas tactiques travaillés à l’entraînement ne trouvent pas leur place en match, ce qui peut décontenancer certains joueurs du PSG. Un sentiment d’injustice existerait également.

Un documentaire qui ne passe pas

Mais ce n'est pas tout. Ces derniers temps, un documentaire diffusé sur Movistar + montre l’entraîneur du PSG en action. Au plus près du vestiaire, on l’y voit notamment s’emporter violemment lors du match face à la Real Sociedad en Ligue des Champions la saison dernière (2-0). Il parle alors avec véhémence à Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Si, d'après RMC Sport, la personnalité du coach asturien est acceptée par les membres du vestiaire, ce sont ces images portées publiquement qui ont choqué le vestiaire. Au point de voir une confiance trahie ?