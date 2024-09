PSG : Luis Enrique réussit son grand pari !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Orphelin de Kylian Mbappé, le PSG a dû se réinventer offensivement. Comme l’avait annoncé Luis Enrique en août dernier, la succession du meilleur buteur de l’histoire du club parisien passera par le collectif et par une meilleure répartition des buts inscrits. A ce sujet, le club francilien a réalisé un très bon début de saison avec de nombreux buteurs différents...

Le départ de Kylian Mbappé a posé une grosse interrogation au PSG. Comment remplacer une vedette capable d’inscrire une cinquantaine de buts par saison ? Si déjà la saison passée, Luis Enrique avait apporté un élément de réponse, le coach espagnol souhaite désormais jurer uniquement par le collectif.

« Il y a tout un éventail de possibilités incroyables qui s’ouvre »

« Il va falloir changer des choses par rapport à la saison précédente », avertissait Luis Enrique en août dernier. « Avant, quand on allait vers le but, on cherchait tous le même joueur, parce que Kylian avait cette facilité à marquer des buts. Mais maintenant, il y a tout un éventail de possibilités incroyables qui s’ouvre. Et il va falloir exploiter cet éventail. J’ai déjà vécu cette situation dans d’autres clubs. Je l’ai vécu aussi avec l’équipe d’Espagne. Pour moi, c’est très excitant de voir comment on va renforcer l’équipe avec cette nouvelle dynamique. Si quelqu’un marque 40 buts, on ne lui fermera certainement pas les portes, mais si je m’appuie sur mon expérience, il vaut mieux avoir quatre joueurs qui marquent 12 buts. Ça fera 48 buts et c’est mieux que 40 ».

Une grande diversité de buteurs à Paris

L’entraîneur du PSG a donc établi son plan de bataille : miser sur le collectif, mais également sur une répartition des buts plus équitable. Pour le moment, le club parisien a parfaitement rempli cette logique avec pas moins de huit buteurs différents sur les treize inscrits en trois matchs (Lee, Dembélé, Barcola, Kolo Muani, Asensio, Hakimi, Zaïre-Emery, et Vitinha). Le PSG avait également connu huit buteurs différents pour ses trois premiers matchs en 2021-2022. Reste désormais à savoir si cette régularité et cette diversité pourra se poursuivre...