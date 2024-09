PSG : Barcola va imiter Neymar ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Devenu un élément incontournable du onze de départ du PSG, Bradley Barcola est en grande forme. L’ailier de 22 ans a d’ailleurs réalisé un excellent début de saison, avec quatre buts inscrits en trois matchs seulement. Le numéro 29 du club parisien pourrait d’ailleurs rejoindre un certain Neymar concernant un record.

Le PSG dispose de nouvelles vedettes. Si la saison passée, certains joueurs comme Vitinha ont pris une nouvelle ampleur au sein du club parisien, d’autres comme Bradley Barcola ont connu une montée en puissance en fin de saison.

Barcola brille en ce début de saison...

Avec le départ de Kylian Mbappé, le numéro 29 dispose de davantage de responsabilités offensives. Et pour le moment, force est de constater que Bradley Barcola a énormément progressé au niveau de sa finition devant le but. Auteur de quatre buts en championnat en 2023-2024, l’ailier de 22 ans en a déjà inscrit quatre en 2024-2025, le tout en seulement trois matchs. Alors que le PSG reçoit le Stade Brestois au Parc des Princes ce samedi soir (21h), Barcola pourrait poursuivre sur sa lancée.

...Et pourrait imiter un record de Neymar

Le Français est d’ailleurs l’un des rares joueurs à avoir marqué au cours des trois premiers matchs de la saison dans l’histoire du PSG. Cela avait été le cas avec Toko (1981-1982), Safet Susic (1985-1986), Edinson Cavani (2017-2018 et Neymar (2018-2019 et 2022-2023). Cavani et Neymar détiennent d’ailleurs le record de cinq matchs consécutifs avec au moins un but...