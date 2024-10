PSG : Luis Enrique l'a métamorphosé, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Première recrue de Luis Campos au PSG, Vitinha avait débarqué en 2022 pour environ 40M€ en provenance du FC Porto. Et après une première saison en dents de scie, le milieu de terrain portugais a profité de l'arrivée de Luis Enrique pour prendre une nouvelle dimension à Paris. Vitinha s'est imposé comme un joueur clé et impressionne dans l'entrejeu. Il faut dire que le technicien espagnol a décidé d'aligner son joueur dans un nouveau rôle, à savoir dans une position de numéro 6 devant la défense. Et Vitinha se réjouit de ce changement.

Vitinha valide son changement de poste

« Je pense que c'est important, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres joueurs à d'autres postes. Quand le coach m'a changé et m'a mis en n°6, je me suis senti très bien à ce poste. Mais vu la façon dont on joue, ce n'est pas un 6 classique. La plupart du temps, on a le ballon. Même en défense, je trouve que je me suis amélioré aussi. Je me sens très bien à ce poste. Et je pense que l'équipe en a profité aussi », lâche l'international portugais dans une interview accordée à Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.

«J'ai la liberté d'évoluer dans les zones plus hautes»

« Quelqu'un qui m'a affronté l'an dernier, la première chose qu'il voit c'est que moi je suis libéré. J'ai la liberté d'évoluer dans les zones plus hautes. J'ai la liberté aussi de demander le ballon plus bas. Mais c'est sûr qu'on a aussi notre boulot à faire, on a notre poste, il faut respecter le plan tactique aussi, ça c'est vrai », ajoute Vitinha.