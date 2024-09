PSG : Luis Enrique interpellé avant le grand rendez-vous !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après un très bon début de saison, le PSG va débuter sa campagne de Ligue des Champions ce mercredi soir avec la réception de Gérone au Parc des Princes. Clairement favoris sur le papier, les Parisiens devront compter sur plusieurs éléments tactiques mis en place par Luis Enrique afin de briser la formation espagnole selon Julien Escudé.

Le PSG va amorcer un calendrier très chargé. Après avoir disposé de Brest ce samedi soir (3-1), le club de la capitale est premier du championnat et a pour le moment réalisé un sans-faute avec quatre victoires en autant de matchs. Désormais, place à la Ligue des Champions pour le club parisien, qui a écopé d’un calendrier chargé avec notamment des affrontements face à l’Atlético de Madrid, Arsenal, Manchester City, ou encore face au Bayern Munich.

Mercato : Un phénomène du PSG refuse une offre à 60M€ https://t.co/WBtvnZTSl0 pic.twitter.com/CNN51qtsLE — le10sport (@le10sport) September 15, 2024

Le PSG va devoir utiliser la profondeur face à Gérone

Ce mercredi soir, c’est face à Gérone que le PSG va tenter de bien lancer sa campagne européenne. Une rencontre étoilée prévue au Parc des Princes, et dans laquelle Paris part clairement favori. Pour l’ancien défenseur de Séville (2006-2012) Julien Escudé, la bande à Luis Enrique va devoir attaquer au maximum les espaces. « Face à leurs défenseurs centraux assez âgés, donc en transition, en profondeur, ça peut faire mal », a analysé ce dernier auprès du Parisien.

« Gérone est efficace en attaque rapide »

« Exécuter une bonne pression au milieu, relativement haute, ça va être important pour le PSG, surtout en jouant à domicile. Mettre la pression tout de suite sur l’adversaire et essayer de marquer rapidement pour pouvoir gérer en possession. C’est le mot d’ordre : s’imposer dans le jeu et prendre le ballon. Gérone est plus habitué à avoir la possession qu’à défendre. Mais là aussi Gérone est efficace en attaque rapide avec Gil, Danjuma, Tsygankov, des joueurs qui peuvent aller vite et prendre à défaut un bloc haut à la perte de balle », conclut Julien Escudé. Luis Enrique est prévenu.