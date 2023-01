 PSG : L’énorme aveu du père de Neymar aux obsèques de Pelé

Thomas Bourseau

Le Roi Pelé s’est éteint le 29 décembre dernier à Sao Paulo. Lui qui avait tout gagné, le Brésilien a perdu son combat face au cancer et a reçu une vague d’hommages depuis l’annonce de sa disparition. Retenu par le PSG, Neymar n’a pas pu participer aux obsèques ce lundi, mais a pu compter sur son père. Explications.

Comme Diego Maradona et Johan Cruyff avant lui, une légende du football s’est éteinte le 29 décembre dernier. Souffrant jusqu’à ses ultimes instants d’un cancer, Pelé est décédé à l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo la semaine dernière alors que sa santé s’était grandement dégradée ces derniers mois.

Neymar n’a pas été libéré par le PSG pour les obsèques de Pelé

Figure forte du Brésil et idole de plusieurs générations, Pelé a également touché Neymar, lui qui était appelé à lui succéder en portant le football brésilien dès le début de sa carrière. Et alors qu’il a été question de la présence de Neymar au Brésil pour les obsèques de Pelé ce lundi 2 janvier, le PSG ne l’a finalement pas libéré en raison des échéances à venir pour le Paris Saint-Germain comme Le Parisien l’a affirmé ces dernières heures.

PSG : Une grande décision a été prise pour Neymar https://t.co/krgXnrTkoz pic.twitter.com/RW5UPX7NZo — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

«Mon fils m'a demandé d'être ici à sa place»