Mercato - PSG : Visé par Campos, Bernardo Silva fait une annonce retentissante

Dans le viseur du PSG et du FC Barcelone au cours du dernier mercato estival, Bernardo Silva est finalement resté à Manchester City, mais la question de son avenir va rapidement revenir sur la table. L’international portugais ne cache pas ses envies d’ailleurs et ouvre la porte à un retour à Benfica, ou bien à un transfert dans un autre club.

Pour son premier mercato estival à la tête du PSG, Luis Campos a imaginé un coup XXL avec l’une de ses anciennes connaissances. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, la formation parisienne voulait mettre la main sur Bernardo Silva, également pisté par le FC Barcelone, mais celui-ci n'a finalement pas plié bagage. Un dossier trop onéreux, tandis que Pep Guardiola voulait conserver son joueur. Mais le PSG et le Barça n’auraient pas tiré un trait sur Bernardo Silva, prêt à entamer un nouveau chapitre dans sa carrière.

« Je veux revenir à Benfica »

Interrogé par Record , Bernardo Silva reconnaît qu’il espère pouvoir un jour faire son grand retour à Lisbonne, au sein de son club formateur. « Je veux revenir à Benfica pour aider et je dois me sentir prêt. Si c'est pour raccrocher mes crampons, je préfère ne pas y aller , a déclaré l’ancien joueur de l’AS Monaco, relayé par RMC. Mon rêve n'était pas de jouer pour le meilleur club du monde, c'était de jouer pour Benfica. Je ne savais pas quel niveau j'allais atteindre. J'ai commencé à sept ans et j'ai toujours joué, de 12 à 17 ans j'ai très peu joué, mais ensuite avoir atteint ce niveau est une fierté pour moi car je suis dans l'un des meilleurs clubs du monde. Je suis arrivé au sommet. Si vous me demandez ce que je pensais il y a dix ans, mon objectif était de revenir à Benfica à 32 ans au plus tard. »

« Probablement de partir vers un nouveau projet »