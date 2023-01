Transferts - OL : La nouvelle recrue du mercato dévoile les coulisses

Thibault Morlain

L'OL tient déjà sa première recrue du mercato hivernal. A la recherche de renforts en défense centrale, Laurent Blanc a été entendu par sa direction. Ce lundi, les Gones ont officialisé l'arrivée de Dejan Lovren, qui fait ainsi là son retour sur les bords du Rhône. Suite à cette annonce, le Croate s'est confié sur son arrivée à l'OL.

Pour espérer bien figurer dans la seconde partie de saison, l'OL doit se renforcer durant ce mercato hivernal. Laurent Blanc attend des recrues et voilà qu'un premier joueur a rejoint les Gones. Ce lundi, c'est Dejan Lovren qui a posé ses valises à l'OL, s'engageant jusqu'en juin 2025, débarquant en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg.

🚨 Dejan Lovren est de retour à la maison ! 🔴🔵Lyonnais de 2010 à 2013, le mondialiste croate défendra de nouveau nos couleurs jusqu’en 2025 💥👊#LOVREN2025 — Olympique Lyonnais (@OL) January 2, 2023

« Je n’ai même pas hésité une seconde »

Voilà donc Dejan Lovren de retour à l'OL, où il avait évolué entre 2010 et 2013. Le Croate retrouve ainsi les Gones et pour les médias du club, le défenseur central de 33 ans s'est confié sur son choix. « L’OL est le premier club à m’avoir ouvert la porte internationale. Je ne l’oublierai jamais. J’ai bien profité de ces trois ans et demi à l’OL. J’ai beaucoup de souvenirs de cette période. Ma fille est née à Lyon. Je dis toujours que Lyon est dans mon cœur. Je n’avais jamais imaginé que je pourrais revenir ici. Et je suis finalement de retour. Je n’ai même pas hésité une seconde. Je l’ai dit tout de suite à ma femme. On est là », a tout d'abord confié Lovren.

« Je suis parti d’ici mécontent car je n’avais pas pu tout donner »