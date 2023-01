Mercato - OL : Blanc pousse un coup de gueule et demande des recrues

Arnaud De Kanel

Dans un Groupama Stadium encore bien vide, l'OL a chuté sur le fil face à Clermont. Une nouvelle déconvenue pour Laurent Blanc qui était très remonté après ses joueurs. Le Président en a d'ailleurs profité pour demander des recrues à sa direction. Les mots de l'ancien sélectionneur des Bleus sont très forts.

L'OL n'arrive pas à enchainer. Après un succès convaincant à Brest, les Gones se sont fait surprendre à domicile par Clermont dans un match loin d'être emballant. Laurent Blanc a craqué après la rencontre, au point de réclamer publiquement des recrues à la nouvelle direction du club rhodanien.

«Le groupe est dans un état mental très entamé»

Laurent Blanc est à bout. Il estime que son groupe est trop touché psychologiquement pour espérer de bons résultats. « Vu la période que l’on traverse, qui est longue… on doit rebondir et enchaîner, même si le match n’a pas donné ce que j’espérais. Quand il n’est pas possible de gagner, il ne faut pas perdre. On est très déçu pour le club, car on pouvait faire autre chose. Le groupe est dans un état mental très entamé, il n’arrive pas à obtenir de résultat. On n’a pas cette qualité pour tout gagner, mais on n’a pas le bon tempérament et on accepte de perdre un match. C’est terrible. À force, cela use mentalement » a-t-il lâché au micro de Prime Vidéo .

«Il nous faut des leaders»