Transferts - OL : Au cœur des rumeurs, Blanc vide son sac et se lâche sur le mercato

Présent en conférence de presse ce vendredi, Laurent Blanc n'a pas échappé aux interrogations sur le mercato hivernal. Surtout que certaines rumeurs font état de tensions avec le responsable du recrutement, Bruno Cheyou. Le technicien a tenu à démentir cette information, avant d'évoquer les profils recherchés sur le marché par l'OL.

Laurent Blanc ne l'a pas caché, il souhaite accueillir des renforts durant le mois de janvier. Nommé en octobre dernier, l'entraîneur de l'OL réclamerait deux à trois recrues. Et les profils sont identifiés. Selon Foot Mercato, un défenseur axial droitier, un latéral droit d’expérience et une sentinelle confirmée seraient recherchés par Bruno Cheyrou, responsable du recrutement lyonnais. Ce dernier aurait récemment proposé des profils à Laurent Blanc, mais aucune de ces pistes n'aurait convaincu le technicien.

Blanc annonce la couleur pour le mercato

Présent en conférence de presse avant d'aller défier Clermont ce dimanche, Laurent Blanc a été interrogé sur le recrutement de l'OL. « Je vous laisse dire (sur le fait que j'ai besoin d'un défenseur). Je n'exige rien du tout. Je trouve que souhaiter c'est moins dur comme terme. On a fait des réunions avec le club. On souhaite améliorer le groupe mais il n'y a rien d'original de ce côté-là » a confié le coach, avant de mettre les choses au clair au sujet de sa relation avec Bruno Cheyrou.

Mercato - OL : Laurent Blanc déjà au cœur d’un malaise en interne ? https://t.co/qL0gtd613X pic.twitter.com/aBFkIvlOUT — le10sport (@le10sport) December 30, 2022

« Il n'y a aucun problème avec Cheyrou »

« J'entends la presse dire que l'on n'est pas d'accord avec Bruno Cheyrou. Il peut y avoir des problèmes mais là sincèrement il n'y en a pas. On est unanimes sur les noms et les postes. On est tous d'accord pour le faire ce mercato. On espère le faire vite. Mais c'est facile pour un entraîneur de dire ce qu'il veut. On va attendre de voir ce qu'il se passe. Oui on a déjà des idées communes. Je ne donnerai pas de noms » a déclaré Laurent Blanc.

« On veut de l'expérience, du caractère et de l'agressivité »