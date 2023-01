Transferts : L'ASSE reçoit une terrible réponse pour son mercato

Thibault Morlain

Après Gaëtan Charbonnier, l'ASSE cherche encore des recrues sur ce mercato hivernal. L'une des priorités est de se trouver un nouveau gardien et pour cela, l'option numéro 1 se nomme Gautier Larsonneur, actuellement prêté par Brest à Valenciennes. Mais voilà que l'ASSE a reçu une réponse fracassante.

A l'ASSE, Etienne Green et Matthieu Dreyer n'ont pas réussi à convaincre durant la première partie de saison. C'est pour cela que les Verts seraient en quête d'un nouveau gardien pour ce mercato hivernal. Un nom est alors revenu en boucle : Gautier Larsonneur. Mais voilà que celui qui est prêté par Brest à Valenciennes ne devrait pas bouger en janvier. Au grand dam de l'ASSE...

« Aujourd’hui, Gautier Larsonneur est à Valenciennes »

Président de Valenciennes, Eddy Zdziech a été très clair concernant l'intérêt de l'ASSE pour Gautier Larsonneur. Pour La Voix du Nord , il a alors lâché : « Il est prêté chez nous et Valenciennes a une main dessus mais elle est bien posée. (...) Aujourd’hui, Gautier Larsonneur est à Valenciennes et même s’il y a eu des contacts, je ne pense pas que Saint-Étienne s’intéresse plus que ça à lui ».

« Gautier n’ira pas à Saint-Étienne et va rester à Valenciennes »