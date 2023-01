Transferts - Officiel : Blanc est entendu, l’OL s’offre sa première recrue du mercato

Guillaume de Saint Sauveur

Comme prévu, l’OL a bouclé le retour de Dejan Lovren, qui fait donc son grand retour près de dix ans après avoir quitté le club rhodanien. L’opération a été officialisée ce lundi midi, et devrait donc rassurer Laurent Blanc qui a réclamé du renfort pour cette période de mercato hivernal.

Interrogé dimanche après la défaite concédée par l’OL à domicile face à Clermont (0-1), Laurent Blanc tirait la sonnette d’alarme, et l’entraîneur des Gones interpellait notamment sa direction en réclamant du renfort sur le mercato : « On est toujours sur courant alternatif, mais l’état d’esprit n’est pas suffisant. On peut emmener cette qualité avec les joueurs qui vont venir nous rejoindre. On doit améliorer le groupe, avec des joueurs capables d’encadrer les jeunes. Il nous faut des leaders », indiquait Blanc. Et l’entraîneur de l’OL a été entendu…

🚨 Dejan Lovren est de retour à la maison ! 🔴🔵Lyonnais de 2010 à 2013, le mondialiste croate défendra de nouveau nos couleurs jusqu’en 2025 💥👊#LOVREN2025 — Olympique Lyonnais (@OL) January 2, 2023

L’OL annonce le retour de Lovren

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel : Dejan Lovren (33 ans) fait son grand retour ! L’OL vient d’officialiser le transfert du défenseur croate jusqu’en 2025, qui débarque donc en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, lui qui avait déjà porté les couleurs du club rhodanien entre 2010 et 2013 avant d’être vendu à l'époque du côté de Liverpool. Lovren ouvre donc le mercato hivernal de l’OL.

« Je suis parti avec des regrets… »