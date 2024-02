PSG : Le gouvernement Macron vient en aide au Qatar

Jean de Teyssière

Depuis une semaine, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a annoncé son désir de quitter le Parc des Princes. Devant l'impossibilité d'acheter l'enceinte, confronté au refus clair et net de la mairie de Paris de le vendre, le PSG devrait quitter son stade de toujours. Une option qui ne satisfait pas les supporters, ni les opposants à Anne Hidalgo, comme l'est Rachida Dati.

Jeudi dernier, lors du 48ème Congrès de l'UEFA, Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, avait annoncé vouloir quitter le Parc des Princes : « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'ont veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc ! »

Les supporters du PSG s'en prennent à Hidalgo

Avant le début de la rencontre entre le PSG et la Real Sociedad, les supporters du PSG s'en sont à nouveau pris à Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui ne veut pas vendre le Parc des Princes au club parisien : « Hidalgo dégage, plie bagage. Tu nous fous trop la rage. »

Bravo au @PSG_inside qui fait la fierté des #Parisiens. Toutes les grandes capitales ont un grand club ! Le #PSG doit rester Parisien.Vivement #ChangerParis #2026https://t.co/cIHHtEFCRw — Rachida Dati ن (@datirachida) February 14, 2024

«Le PSG doit rester Parisien»