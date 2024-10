PSG : Le deux grandes surprises de Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une défaite sur la pelouse d'Arsenal, le PSG doit se relancer en Ligue des champions avec la venue du PSV Eindhoven au Parc des Princes. Et afin de dominer le club néerlandais, Luis Enrique a dévoilé une composition d'équipe avec deux principales surprises à savoir l'absence de Marco Asensio et surtout celle de Vitinha. Lee Kang-In et Fabian Ruiz leur ont été préférés.

Vainqueur difficilement de Gérone (1-0) pour son entrée en lice en Ligue des champions, le PSG a enchaîné avec une défaite sur la pelouse d'Arsenal (0-2). Par conséquent, les Parisiens n'ont pas le droit à l'erreur ce mardi soir avec la venue au Parc des Princes du PSV Eindhoven. La victoire est impérative puisque la suite du calendrier du PSG est démentielle en Ligue des champions avec notamment des placements pour défier le Bayern Munich, ou bien les réceptions de l'Atlético de Madrid et de Manchester City.

PSG : En feu, Barcola reçoit un gros avertissement https://t.co/jhn9YnTkSK pic.twitter.com/eC6tynQhQs — le10sport (@le10sport) October 22, 2024

Vitinha et Asensio remplaçants !

Conscient de la situation, Luis Enrique a décidé de remettre ses cadres dans le onze de départ après avoir fait tourner samedi soir contre Strasbourg (4-2). Mais comme à son habitude, l'entraîneur du PSG a tout de même réservé deux surprises. La première concerne le poste de faux numéro neuf qui semblait promis à Marco Asensio, mais c'est bien Lee Kang-In qui a été choisi, le Sud-Coréen réalisant un très bon début de saison, notamment à ce poste. En revanche, l'absence de Vitinha est une vraie surprise. Fabian Ruiz lui a été préféré.

Du classique pour le reste

Pour le reste en revanche, c'est du grand classique. En effet, Joao Neves et Warren Zaïre-Emery accompagneront Fabian Ruiz au milieu de terrain. Derrière eux, c'est le quatuor habituel avec Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos et Achraf Hakimi qui protègeront les buts gardés par Gianluigi Donnaruma. Enfin, devant, ce sont Bradley Barcola et Ousmane Dembélé qui épauleront Lee Kang-In.

Le onze du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Neves, Ruiz - Dembélé, Lee, Barcola