PSG : Le coup de gueule de Riolo sur la surprise de Luis Enrique

Ce vendredi soir, le PSG retrouvait le chemin de la Ligue 1 avec une rencontre face au Havre. Et pour l’occasion, Luis Enrique avait réservé une énorme surprise, décidant d’aligner dès le coup d’envoi Ibrahim Mbaye, à peine âgé de 16 ans. Un choix de l’entraîneur du PSG qui a bien évidemment fait énormément et dont Daniel Riolo n’était pas forcément fan.

Premier match de Ligue 1 et première victoire pour le PSG. Ce vendredi, le club de la capitale s’est imposé face au Havre (1-4). Tous les joueurs n’étant pas dans un état de forme optimal, Luis Enrique a alors choisi de titulariser Ibrahim Mbaye. A peine âgé de 16 ans, le nouveau crack du PSG est d’ailleurs entré dans l’histoire du club de la capitale, devenant le plus jeune joueur à démarrer un match avec Paris.

« Au vu de sa préparation, nous avons décidé de le faire jouer »

A propos de la titularisation d’Ibrahim Mbaye, Luis Enrique expliquait après la victoire du PSG : « Nous l’avons décidé après avoir évalué son niveau. C'est un joueur que nous connaissons très bien, formé chez nous, au Campus. Au vu de sa préparation, nous avons décidé de le faire jouer. En première mi-temps, je pense qu'il a été très bon, peut-être un peu moins relâché que d'habitude, mais c'est un joueur d'avenir très intéressant et nous sommes ravis de l’avoir ».

« C’est quoi le délire ? C’est quoi le fantasme ? »

De son côté, Daniel Riolo a poussé un coup de gueule lors de L’After Foot à propos d’Ibrahim Mbaye. En effet, il a lâché en direct : « Ça fait maintenant un an que Luis Enrique est là, si on continue d’être dans l’incompréhension quand on voit son travail, on va jamais s’en sortir. Il faut se dire que ça sera toujours comme ça, que limite il le fait exprès, que ça fasse parler. Très bien, il veut lancer des jeunes, mais moi je n’ai pas ce fantasme là. Il y a des gens que ça fait fantasmer, le diffuseur n’en pouvait plus de voir un gamin de 16 démarrer. C’est quoi le délire ? C’est quoi le fantasme ? En quoi c’est un kif de voir un gamin de 16 ans démarrer ? Il a le droit d’être très bon, je m’en fous. Mais pareil, l’année dernière, avec Zaïre-Emery, c’était l’extase en permanence sur l’âge. On a ce fantasme de lancer de plus en plus jeune, je ne vois pas ce que ça apporte. Tu as largement de quoi faire dans ton effectif ».