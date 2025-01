PSG : Le clan Mbappé répond à Neymar !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Très proches quand ils sont arrivés au PSG, Neymar et Kylian Mbappé se sont ensuite éloignés et l’arrivée de Lionel Messi en 2021 a semble-t-il acté le divorce. Alors que le Brésilien a parlé de jalousie de la part du désormais joueur du Real Madrid, le clan Mbappé a tenu à apporter sa version.

Après le FC Barcelone, Lionel Messi et Neymar se sont retrouvés au PSG à partir de 2021. Au grand dam de Kylian Mbappé ? Revenant sur sa relation avec celui qui évolue désormais au Real Madrid, le Brésilien confiait ces derniers jours : « Nous avons eu de bonnes années de partenariat, mais après l'arrivée de Messi, il (Mbappé) a été un peu jaloux ».

« Neymar s’est tourné vers son ancien pote et ne le calculait plus »

Cette histoire de jalousie de Kylian Mbappé a fait énormément parler. Etait-ce réellement le cas ? Sur le plateau du Canal Football Club, Hervé Mathoux a apporté des précisions venant du clan Mbappé, confiant : « D’après les informations qu’on a, Neymar était proche de Mbappé et quand Messi est arrivé, Neymar s’est tourné vers son ancien pote, qu’il connaissait du Barça et ne le calculait plus. Il s’est un peu passé ça ».

« Je veux me rappeler du positif »

La réponse de Kylian Mbappé était également très attendue. Elle est arrivée ce mardi. En effet, au micro de TNT Sport, le capitaine de l’équipe de France a fait savoir à propos de la sortie de Neymar : « Je n’ai rien à dire. Je suis très concentré sur ce qu’il y a à faire à Madrid. J’ai beaucoup de respect pour Neymar. Je peux parler de Neymar mais je veux me rappeler du positif, d’un joueur unique dans l’histoire du football et de nos moments à Paris. Maintenant, je suis à Madrid, je veux profiter de Madrid. Bonne chance à Neymar et à toute sa famille et à ses amis ».