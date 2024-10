PSG : Le chouchou de Luis Enrique s’est «noyé» !

Thomas Bourseau

Le Vitinha « MVP » de la saison passée n’arrive pas en ce début d’exercice à effectuer des performances aussi convaincantes. La faute à un manque d’accompagnement criant pour le milieu de terrain portugais d’après Edouard Cissé. En Ligue des champions, Vitinha s’est même « noyé » à ses yeux.

« C’est le joueur de la saison, sans aucun doute ». Courant mai, au moment de clore l’exercice 2023/2024, Luis Enrique se prononçait sur le joueur du PSG qui méritait le titre de MVP qui revenait donc selon lui à Vitinha. Repositionné en milieu défensif par l’entraîneur du Paris Saint-Germain, le Portugais a tout de même inscrit 9 buts au fil de la saison en multipliant les statistiques flatteuses (7,9 duels joués par match, 6,6 ballons récupérés) mises en avant par L’Équipe dans ses colonnes du jour.

Succession de Mbappé : Il annonce une catastrophe au PSG ! https://t.co/MVqRutn4OM pic.twitter.com/JqXpNrjCTH — le10sport (@le10sport) October 25, 2024

«Si vous attendez de lui qu'il soit ce milieu impactant, dur dans le duel, non»

Depuis le coup d’envoi de l’exercice 2024/2025, L’Équipe souligne ce vendredi que Vitinha ne parvient pas à peser autant que la saison passée dans l’entrejeu, évoluant toutefois au même poste. Selon Edouard Cissé, ex-milieu de terrain du PSG et de l’OM, tout est une question d’assistance pour l’international portugais. « Il faut qu'il soit accompagné. Si vous attendez de lui qu'il soit ce milieu impactant, dur dans le duel, non ».

«À Arsenal, Vitinha s'est noyé face à Declan Rice et Thomas Partey. Parce qu'il n'a pas ces caractéristiques-là»

Pour Edouard Cissé, le déficit de taille dont font preuve Vitinha et le reste du milieu de terrain du PSG avec Joao Neves et Warren Zaïre-Emery leur font défaut. « On ne peut pas se limiter à ça, bien sûr, mais regardez la dimension athlétique mercredi en C1. Regardez les milieux de Manchester City par exemple. Ils font tous minimum 1,80 m et hyper gaillards. À Arsenal, Vitinha (1,72 m) s'est noyé face à Declan Rice (1,88 m) et Thomas Partey (1,85 m). Parce qu'il n'a pas ces caractéristiques-là ».

«Quand il n'est pas là, je trouve le jeu du PSG encore plus fade»

Pour autant, Edouard Cissé ne voit pas un tableau complètement noir au sujet de la forme de Vitinha. L’ancien joueur du PSG reconnaît pour L’Equipe que sans le Portugais, le Paris Saint-Germain paraît encore moins attrayant. « Quand il n'est pas là, je trouve le jeu du PSG encore plus fade. Il met du rythme. Mais là aussi, il dépend du mouvement autour de lui. ».