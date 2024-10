PSG : La signature d’une «machine de guerre» réclamée au Qatar !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Luis Enrique devrait prochainement prolonger au PSG. Le coach du PSG est en plein cœur du nouveau projet parisien, et cherche à bâtir un collectif axé sur le long terme. Selon Florent Gautreau, en cas de prolongation, l’Asturien pourrait devenir une véritable machine de guerre dans la capitale.

Le PSG est désormais dirigé d’une main de fer. Arrivé sur le banc du club parisien en juillet 2023, Luis Enrique a rapidement imposé son autorité dans son vestiaire, et se fait respecter de tous. Doté des pleins pouvoirs sur le plan sportif, l’Espagnol voit son contrat expirer à l’issue de cette saison 2024-2025.

Mercato - PSG : Un grand joueur va signer, il vend la mèche ! https://t.co/yvsvLVclnx pic.twitter.com/gwayMd13Rr — le10sport (@le10sport) October 30, 2024

« C'est différent quand tu as un collectif, une équipe plus jeune »

Si à en croire de nombreux médias, Luis Enrique va très prochainement prolonger au PSG, cette aventure commune avec le club rouge et bleu pourrait porter ses fruits. A en croire les dernières affirmations de Vitinha, le PSG de 2024-2025 est meilleur que la saison passée : « Oui, c'est incomparable. C'est un joueur, il sait. C'est différent quand tu as un collectif, une équipe plus jeune et qui ils ont tous beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de faire des choses. Quand tu vois un collectif plus vieux, c'est pas qu'ils n'ont pas envie mais la façon de faire est différente. Quand tu es plus expérimenté, tu es plus dans la gestion peut-être, même aux entraînements ».

« Si Luis Enrique reste six ans au PSG, ça va quand même être une sacrée machine de guerre »

Présent dans l’After Foot, le journaliste Kevin Diaz a affirmé que cette prolongation de Luis Enrique était très positive pour le PSG : « On peut aimer ou pas les principes de jeu de Luis Enrique, mais quand il dit qu'Arteta était un jeune entraîneur et qu'il a mis du temps à mettre en son projet parce que ça fait maintenant six qu'il est à Arsenal, moi je pense que si Luis Enrique reste six ans au PSG, ça va quand même être une sacrée machine de guerre. Mais même au bout de deux ou trois ans, ça va être pas mal ».