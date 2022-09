Foot - PSG

PSG : La fin d’une grosse polémique pour Kylian Mbappé

Publié le 23 septembre 2022 à 13h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Depuis plusieurs mois, un conflit opposait en coulisses Kylian Mbappé à la Fédération Française de Football, portant sur les droits à l’image. L’attaquant du PSG refusait en effet de faire la promotion de certains partenaires commerciaux de l’équipe de France, et un terrain d’entente a enfin été trouvé.

À partir du mois de mars dernier, Kylian Mbappé s’est retrouvé au cœur d’une nouvelle polémique pour le moins inattendue puisque le numéro 7 du PSG refusait de participer à certains opérations commerciales en équipe de France pour ne pas associer son image à certaines marques de fast-food ou encore de paris en ligne : « Je lui ai dit de descendre pour participer aux opérations avec les partenaires. À un moment, il était prêt à le faire, puis il a dit : ''Non, je ne descends pas''. Qu'est-ce que vous voulez faire ? », confiait à l’époque Noël Le Graët, le président de la FFF.

Un accord a été trouvé

Finalement, après plusieurs mois de pourparlers, Kylian Mbappé et la FFF ont réussi à trouver un terrain d’entente, et la nouvelle a été officialisée lundi : « La Fédération Française de Football s’engage à réviser, dans les plus brefs délais, la convention inhérente aux droits à l’image qui la lie à ses joueurs en sélection », a expliqué un communiqué de la FFF. De quoi ravir l’attaquant du PSG, qui a tenu à apporter une précision de taille sur cette polémique.

« Toute l’équipe voulait ça »