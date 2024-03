PSG : Kylian Mbappé se fait vanner, il saisit la justice

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Influenceur marseillais bien connu, Mohamed Henni a récemment ouvert un fast-food. Là-bas, les burgers sont inspirés de joueur de football. L'un d'eux concerne Kylian Mbappé. La description du sandwich pourrait faire sourire, mais la blague n'a pas été au goût de la star parisienne, qui a décidé de saisir la justice.

Grand fan de l'OM, Mohamed Henni s'est fait connaître sur les réseaux sociaux en analysant les matches de son équipe avec humour, mais aussi en cassant ses télévisions. Mais récemment, l'influenceur a décidé de se lancer dans une toute autre affaire, la restauration. L'influenceur a ouvert un steet-food intitulé Klüb Kebab, situé à Villeurbanne.

La vanne de Mohamed Henni sur Mbappé

Le restaurant propose plusieurs burgers. Et pour apporter une touche d'humour à la carte, Henni a noté une description pour chaque sandwich. Sur celui intitulé " le Mbappé ", il est écrit : « Pain rond boulanger, aussi rond que le crâne de Mbappé ». Une blague qui n'a pas été au goût de Kylian Mbappé, qui a décidé de porter plainte.

Mbappé porte plainte