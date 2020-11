Foot - PSG

PSG : Kingsley Coman fait une grosse prédiction pour l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 23 novembre 2020 à 0h45 par H.G.

Coéquipier de Kylian Mbappé en équipe de France, Kingsley Coman a confié qu’il entrevoyait un grand avenir pour l’attaquant du PSG au cours des prochaines années.

Depuis son éclosion à l’AS Monaco en 2016/2017, Kylian Mbappé n’a de cesse de fasciner une grande majorité des observateurs du football. Plus encore, le numéro 7 du PSG séduit bon nombre de clubs européens, et notamment le Real Madrid qui rêverait de l’arracher à l’écurie parisienne afin d’en faire la figure de proue de son projet pour les prochaines années. Il faut dire qu’à seulement 21 ans, Kylian Mbappé s’est déjà affirmé comme l’un des meilleurs joueurs du monde, et ce tout particulièrement depuis la victoire de l’Equipe de France à la Coupe du Monde 2018. Et aux yeux de son coéquipier en sélection Kingsley Coman, Kylian Mbappé ne va pas s'arrêter en si bon chemin...

« Kylian rassemble toutes les qualités techniques et un incroyable mental »