Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès fracasse les joueurs de Tuchel !

Publié le 22 novembre 2020 à 20h15 par La rédaction

Face au début de saison mitigé du PSG, Thomas Tuchel se retrouve sous le feu des critiques. Mais l'entraîneur ne serait pas forcément le responsable d'après Pierre Ménès.

Le PSG a chuté de nouveau. Ce vendredi, les champions de France se déplaçaient au Stade Louis II. Après une première mi-temps aboutie, les hommes de Thomas Tuchel sont rentrés aux vestiaires avec un précieux avantage (0-2). Mais en seconde période, l'AS Monaco, prise d'un sursaut d'orgueil, a réagi. Les Parisiens ont livré 45 minutes moins accomplies, et se sont fait renverser (3-2). C'est la troisième défaite de la saison en Ligue 1, après les revers en ouverture du championnat contre Lens et l'OM. Une approche délicate avant la réception de Leipzig en Ligue des Champions, dans un match déjà décisif pour conserver ses chances de rejoindre les huitièmes de finale.

« Tout le monde tombe sur Tuchel, mais pas là... »