PSG - Malaise : Une énorme fracture autour de Thomas Tuchel ? La réponse !

Publié le 22 novembre 2020 à 13h30 par T.M.

Actuellement sur le banc du PSG, Thomas Tuchel ne vit toutefois pas des moments très faciles. En effet, l’Allemand doit faire avec de nombreuses critiques, un avenir plus qu’incertain dans la capitale et des relations très tendues avec Leonardo. Selon certains, Tuchel serait esseulé au PSG. Mais la vérité pourrait bien être différente…

Arrivé en 2018 sur le banc du PSG, Thomas Tuchel a remplacé Unai Emery avec notamment la grande mission de faire passer un cap au club de la capitale en Ligue des Champions. Chose qu’il a d’ailleurs réussi à faire la saison dernière en brisant le plafond de verre du PSG en Europe, atteignant la finale. Malheureusement, cela s’est soldé par une défaite face au Bayern Munich. Malgré cette grande performance, Tuchel n’a pas vraiment été confirmé dans ses fonctions. En effet, depuis le retour de Leonardo au poste de directeur sportif, l’Allemand doit faire avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. N’ayant pas nommé Thomas Tuchel, le Brésilien souhaitait plutôt collaborer avec un entraîneur en qui il a pleinement confiance. Malgré cela, la relation entre les deux hommes a été cordiale, jusqu’à il y quelques semaines. En effet, entre l’entraîneur du PSG et le directeur sportif, cela a chauffé à cause du mercato. La guerre a ainsi éclaté au grand jour, de quoi placer le natif de Krumbach dans une situation bien compliquée. Mais cela n’est pas tout pour le technicien de 47 ans, qui connait un début de saison délicate avec plusieurs défaites. Pas de quoi toutefois déstabiliser le vestiaire si l’on en croit les propos de Juan Bernat.

« Ce sont des rumeurs »