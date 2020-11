Foot - PSG

PSG - Malaise : Le clan Diallo monte au créneau face aux critiques !

Publié le 22 novembre 2020 à 10h15 par T.M.

Particulièrement pointé du doigt après la défaite du PSG à Monaco, Abdou Diallo a vu son entourage assurer sa défense face aux nombreuses critiques.

En 2019, à la recherche d’un défenseur central, Thomas Tuchel a réussi à convaincre Leonardo de recruter Abdou Diallo, qui a été acheté pour 35M€ au Borussia Dortmund. Un investissement onéreux qui suscite aujourd’hui de nombreuses interrogations. En effet, déjà handicapé par certaines blessures, le défenseur central joue peu et se montre décevant quand il est sur le terrain. Cela a été le cas ce vendredi face à l’AS Monaco, rencontre durant laquelle Diallo a précipité la défaite du PSG étant notamment à l’origine du penalty victorieux du club de la Principauté.

« Ce n’est pas un joueur découragé »