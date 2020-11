Foot - PSG

PSG : Ce message d'Icardi qui en dit long sur le groupe parisien !

Publié le 21 novembre 2020 à 22h20 par La rédaction

Arrivé dans la capitale à l'été 2019 en prêt, Mauro Icardi fait désormais pleinement partie du PSG depuis son transfert en mai dernier. L'international argentin s'exprime sur sa place au sein du groupe des champions de France.