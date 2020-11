Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès fracasse deux défenseurs de Tuchel !

Publié le 22 novembre 2020 à 0h15 par A.D.

Ce vendredi, Abdou Diallo est passé totalement à côté de son match face à l'AS Monaco. Selon Pierre Ménès, le défenseur de 24 ans n'a pas les capacités nécessaires pour jouer dans un club de la trempe du PSG.

Lors de l'été 2019, le PSG s'est attaché les services d'Abdou Diallo. Grâce à une offre à hauteur de 32M€, le club de la capitale a convaincu le Borussia Dortmund de lui céder son défenseur de 24 ans. Après avoir vécu une saison compliquée, notamment en raison de pépins physiques à répétition, Abdou Diallo n'est toujours pas parvenu à s'imposer au PSG. Pire, l'international espoirs français enchaine les bourdes et les mauvaises performances ces dernières semaines. D'ailleurs, Abdou Diallo est le principal responsable du troisième et dernier but encaissé par le PSG face à l'AS Monaco ce vendredi soir. Ce qui n'a pas échappé à Pierre Ménès. Sur son blog, le journaliste de Canal + n'a pas épargné Abdou Diallo et a jugé qu'il ne méritait pas de jouer dans un club tel que le PSG.

«Dagba et Diallo n'ont pas le niveau pour jouer au PSG»