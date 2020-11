Foot - PSG

PSG : Marseille, polémique… Abdou Diallo vole au secours de Leonardo !

Publié le 16 novembre 2020 à 23h15 par T.M.

Au coeur de la polémique suite à ses derniers propos sur Marseille, Leonardo peut compter sur le soutien du défenseur du PSG, Abdou Diallo.

Dernièrement, Leonardo s’était énormément livré pour les médias du PSG. Evoquant les différents sujets chauds du club de la capitale, le Brésilien s’était également allé à une très sortie très remarquée sur Marseille. « Il y a une culture dans la ville à construire. Paris par exemple n'a jamais été exactement la ville du foot, c'est toujours Marseille. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour que Paris devienne la ville du foot », avait lâché Leonardo. Des propos qui ont fait énormément réagir et le directeur sportif du PSG avait notamment été énormément critiqué par certains anciens du club de la capitale.

« C’est pas descendre le PSG que de dire ça »