PSG : Bonne nouvelle pour Thomas Tuchel avant Leipzig !

Publié le 22 novembre 2020 à 19h55 par La rédaction mis à jour le 22 novembre 2020 à 19h56

Alors que le PSG affrontera le RB Leipzig en Ligue des Champions ce mardi, le club de la capitale pourrait avoir la chance de compter sur les services de Mauro Icardi lors de cette rencontre.