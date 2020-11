Foot - PSG

PSG : Icardi en rajoute une couche sur Neymar et Mbappé !

Publié le 22 novembre 2020 à 23h45 par La rédaction

Recruté par le PSG à l'été 2019, Mauro Icardi s'est intégré à un effectif concurrentiel, et se plaît avec des compères d'attaque de renom.

Formé à la Masia , Mauro Icardi a surtout évolué en Italie. Deux saisons à la Sampdoria, puis six avec l'Inter Milan. Chez les Nerazzurri , l'international argentin est d'abord devenu indispensable avant d'hériter du brassard de capitaine. Mais quelques tensions émergent en 2019 menant jusqu'à un départ. Cet été-là, le PSG se fait prêter le joueur de 27 ans avant de lever l'option d'achat de 50M€ lors du dernier mercato. Sous les ordres de Thomas Tuchel, Mauro Icardi fait face à la concurrence d'Edinson Cavani puis de Moise Kean.

« Mbappé et Neymar sont assurément dans les trois ou quatre meilleurs du monde »