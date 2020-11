Foot - PSG

PSG - Malaise : La nouvelle punchline du clan Ibrahimovic sur le PSG !

Publié le 22 novembre 2020 à 23h15 par B.C.

Alors que Zlatan Ibrahimovic avait choqué de nombreux supporters du PSG en égratignant l’histoire du club de la capitale, Mino Raiola est allé dans le sens du Suédois pour défendre le passage de ce dernier au Los Angeles Galaxy.

Personne n’a oublié Zlatan Ibrahimovic au PSG. Le Suédois a été la première grande star de l’ère qatari et s’est rapidement fait remarquer par ses buts spectaculaires et ses punchlines qui ne sont jamais passées inaperçues. Zlatan Ibrahimovic avait notamment critiqué les supporters du PSG en 2013 pour leur exigence alors « q u’ils n’avaient rien avant . » En 2016, l’attaquant avait remis ça en lâchant cette fois-ci que le PSG était né « le jour où le Qatar est arrivé ». Des sorties qui ont passablement énervé plusieurs supporters et anciens joueurs de l’écurie parisienne. Au cours d’un entretien accordé au quotidien néerlandais Volkstrant , Mino Raiola est allé dans le même sens que son client afin de défendre son bilan en MLS.

« Avant Zlatan, où était le PSG ? »