PSG : «Il se fout de ta gu**le», Luis Enrique l'a fait exploser

Jean de Teyssière

La langue de bois accompagne est une pratique souvent utilisées par les entraîneurs et les joueurs de Ligue 1. Au point de souvent énerver. Les journalistes présents en conférence de presse ne parviennent plus à obtenir des informations. D'ailleurs, le journaliste Christophe Cessieux est sorti de ses gonds dernièrement, étant très remonté envers Luis Enrique.

Le PSG a réalisé un joli coup en allant battre le FC Nantes à la Beaujoire (2-0). Grâce à ce succès, le PSG continue d'assoir sa supériorité en Ligue 1, et il fonce vers un onzième titre de champion de France. Mais la performance des joueurs parisiens a été loin d'être probante, même si Luis Enrique semblait satisfait du match de ses hommes.

«Il se fout de ta gueule !»

Christophe Cessieux, journaliste chez RMC, était présent sur le plateau des Grandes Gueules du Sport, et il était très remonté envers Luis Enrique, l'entraîneur du PSG : « J'étais à 4 mètres de Luis Enrique. Il te dit que le contenu est parfait. Tu as envie de prendre ton stylo et de lui jeter à la gueule. Il se fout de ta gueule ! Je n'irai plus à une conférence de presse. Ça n'a aucun intérêt. »

«Ce que disent les entraîneurs, ça ne sert à rien»