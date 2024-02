Mbappé - PSG : Luis Enrique a pris une décision vitale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un turnover très important contre le FC Nantes samedi soir, Luis Enrique avait notamment laissé Kylian Mbappé sur le banc au coup d'envoi. Une décision qui a été largement commentée compte tenu du contexte autour de l'avenir du crack de Bondy, mais l'entraîneur du PSG assure que ce choix était nécessaire pour la suite de la saison.

Contre le FC Nantes samedi soir, Luis Enrique avait décidé d'effectuer un large turnover, quelques jours après la victoire en Ligue des champions contre la Real Sociedad (2-0). Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et surtout Kylian Mbappé étaient ainsi sur le banc au coup d'envoi, ce qui n'a pas manqué de faire parler puisque quelques jours plus tôt, le capitaine de l'équipe de France avait annoncé son départ en coulisses. Mais Luis Enrique assure que ce n'était absolument pas une sanction, mais bien un choix vital pour la suite de la saison du PSG.

«Je crois que c’est vital»

« Je crois que c’est vital. Pour pouvoir être compétitif et gagner tous les trophées tu as besoin d’un effectif entier, pas seulement 11 joueurs. Ou 12, 13 ou 14. Un effectif entier. Et je dois dire que l’attitude de tous est exceptionnelle », assure l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre son explication.

«Mon objectif est de garder impliqué tous les joueurs»