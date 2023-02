PSG : Il annonce la rupture avec une star, «c’est fini»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais dans l’œil du cyclone en raison de ses performances avec le PSG mais également de ses récentes sorties médiatiques jugées maladroites, Marquinhos vient pourtant d’acter sa prolongation de contrat. Mais Daniel Riolo l’assure : le défenseur brésilien a acté la rupture avec les supporters du PSG.

Alors que le PSG traverse actuellement une sérieuse crise sportive avant de recevoir le Bayern Munich mardi soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, plusieurs joueurs se retrouvent au cœur des critiques, et Marquinhos est notamment concerné. Le défenseur central brésilien, qui aurait bouclé sa prolongation de contrat jusqu’en 2027 en coulisses avec le PSG, semble en pleine rupture avec les supporters, et Daniel Riolo le fustige au micro de l’After Foot sur RMC Sport .

« C’est fini pour lui »

« Toujours est-il qu’il a prolongé Marquinhos. Je pense que c’est fini pour lui, et sa phrase en plus va le finir parce qu’il se fera siffler par les supporters et que mentalement, il est au bout et il ne le supportera pas. Déjà l’année dernière, à la suite de l’élimination contre le Real au moment où les supporters font la grève et sifflent, il fait partie de ceux qui ne comprennent pas ce qu’il se passe. Il n’arrête pas de dire "c’est trop dur, c’est trop sévère, c’est pas de notre faute" », lâche Riolo sur le capitaine du PSG.

« Capitaine de pacotille »