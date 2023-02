«Justice a été faite» : Les condamnations tombent, c’est validé par une star du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En 2021, Marquinhos a connu une grosse frayeur avec l’agression de sa famille à son domicile, pendant que le PSG disputait un match au Parc des Princes. Depuis, la justice a rendu son verdict, avec la condamnation de deux hommes. Interrogé sur l’affaire, le capitaine parisien affiche son soulagement et veut désormais tourner la page.

Le 14 mars 2021, la famille de Marquinhos était agressée, alors que le PSG affrontait ce soir-là le FC Nantes. Le père du Brésilien avait été frappé par deux hommes puis volé et séquestré, au même titre que ses deux filles, âgées de 13 et 16 ans au moment des faits. Depuis, la justice a rendu son verdict. Il y a quelques jours, deux prévenus ont écopé de peine allant de 7 ans pour le premier à 5 ans avec trois ans de sursis probatoire pour le second, tandis qu’un troisième individu a été relaxé. Forcément, l’événement a marqué Marquinhos, mais ce dernier souhaite désormais tourner la page, heureux d’avoir échappé au pire.

« L’important est qu’il n’y ait pas eu de drame et que justice ait été faite »

« Le plus important d’abord, c’est que rien de grave ne soit arrivé. Quand j’ai su qu’ils étaient entrés chez mes parents, je me suis d’abord empressé de savoir comment allaient mon père et mes sœurs, de m’assurer que rien de grave ne s’était produit. Aujourd’hui, je vois que justice a été faite… (L’un des agresseurs a été condamné à sept ans de prison, l’autre est ressorti libre du tribunal. Un complice a écopé de cinq ans, dont trois avec sursis probatoire) Voilà, c’est ce qui pouvait arriver de mieux. Après, on prend les mesures nécessaires pour être davantage en sécurité. J’ai changé des choses dans notre sécurité pour que ma famille et moi nous sentions mieux aujourd’hui. Encore une fois, l’important est qu’il n’y ait pas eu de drame et que justice ait été faite. Ça me soulage », confie Marquinhos.

« Je ne sais pas comment j’aurais réagi s’il était arrivé quelque chose à mes parents »