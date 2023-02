Neymar provoque un énorme clash dans le vestiaire du PSG

Arthur Montagne

Malgré une excellente première partie de saison, Neymar est rapidement retombé dans ses travers. L'après-Coupe du monde semble difficile à gérer pour la star brésilienne qui ne retrouve pas ses sensations et enchaîne les prestations quelconques. Résultat, cela engendre de vives tensions en interne à l'image du clash avec Luis Campos samedi après la défaite à Monaco (1-3).

Depuis le début de l'année 2023, le PSG semble totalement perdu et enchaîne les déconvenues. En s'inclinant à Monaco samedi (1-3), le club de la capitale a effectivement concédé sa quatrième défaite en un mois et demi et voit la menace de la perte du titre se rapprocher. Une situation qui inquiète à quelques jours du choc contre le Bayern Munich, et cela crée de vives tensions.

C'est la crise au PSG, Neymar pète les plombs https://t.co/f7wCeQMnxr pic.twitter.com/t3d7QrIrIv — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

Après Monaco, ça a chauffé entre Campos et Neymar

Comme révélé par L'EQUIPE , Luis Campos est ainsi intervenu dans le vestiaire après la défaite à Monaco afin de rappeler à l'ordre les joueurs en pointant notamment du doigt leur comportement. Selon Le Parisien , Neymar aurait pris les critiques pour lui et aurait ainsi répliqué en répondant au conseiller sportif du PSG ce qui n'a pas manqué de faire réagir les cadres.

Marquinhos défend Neymar, Ramos calme tout le monde