Le PSG prie pour Mbappé, il ne veut pas tenter un coup de poker

Hugo Chirossel

S’il pourrait finalement figurer dans le groupe pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich mardi, Kylian Mbappé ne devrait pas être titulaire. Toutefois, il devrait être en pleine possession de ses moyens pour le match retour, le 8 mars prochain. Malgré tout, Christophe Galtier n’a pas l’intention de changer ses idées de jeu pour le premier choc entre les deux équipes.

Alors que l’on pensait qu’il serait absent pendant au moins trois semaines, Kylian Mbappé pourrait finalement revenir plus tôt que prévu. Touché à la cuisse, l’international français récupère vite et d’après L’Équipe , il pourrait être dans le groupe pour la réception du Bayern Munich, ce mardi en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Messi va prendre les choses en main pour oublier Mbappé https://t.co/jjed4jsxWu pic.twitter.com/q72nRcrGpY — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

L'espoir renait pour Mbappé

Si cette nouvelle a de quoi rassurer le PSG, qui vit une période très compliquée après ses deux défaites consécutives face à l’OM (2-1) et l’AS Monaco (3-1), l'international français ne pourrait disputer qu’un bout de match, si jamais il était convoqué par Christophe Galtier. Ce dernier pourrait être tenté d’adopter une stratégie plus défensive pour la première rencontre face aux Bavarois, avant de compter sur un Kylian Mbappé en pleine possession de ses moyens pour le match retour, le 8 mars prochain.

« Il n'y a pas dans ma tête l'idée d'avoir un match fermé »