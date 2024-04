PSG : Il annonce la fin du calvaire pour Mbappé

Jean de Teyssière

Le PSG a perdu son quart de finale aller de la Ligue des Champions face au FC Barcelone (2-3). Plus que la défaite, c'est l'attitude de Kylian Mbappé qui a déçu les supporters parisiens, incapable de faire des différences. Pour Sabri Lamouchi, ancien milieu de l'OM, il ne s'agit que d'une mauvaise passe et Kylian Mbappé sera performance mardi prochain, lors du match retour.

Mardi prochain, le PSG va devoir réaliser un grand match pour se qualifier en demi-finale de la Ligue des Champions. Après la défaite au Parc des Princes face au FC Barcelone (2-3), les hommes de Luis Enrique vont devoir compter sur un grand Kylian Mbappé pour espérer entrevoir la qualification.

«Si vous prenez trois buts, ce n’est pas la faute de Mbappé»

Dans une interview accordée au Parisien , Sabri Lamouchi, ex-entraîneur du Stade rennais, estime que la défaite parisienne n'est pas du seul ressort de Mbappé : « On sait tous que Mbappé va continuer à marquer des buts et faire gagner son équipe. La question, c’est de savoir si les joueurs autour de lui vont être capables d’élever leur niveau et de faire en sorte que cette équipe soit la plus compétitive possible. Il y a des individualités qui doivent remplir leur rôle. Mbappé n’a pas marqué mercredi, mais la semaine prochaine, il peut mettre deux buts et ce sera normal. Le PSG peut aussi perdre 3-2 avec deux buts de sa part. On dira quoi ? Mbappé a fait son boulot, mais pas les autres ? Il y a eu trop de lacunes. Si vous prenez trois buts, ce n’est pas la faute de Mbappé, même si on constate qu’il n’a pas été assez dangereux . »

«La semaine prochaine, Mbappé et Paris seront au rendez-vous»