PSG : Griezmann débarque à Paris, c’est historique !

Avec quatre points au compteur, le Paris Saint-Germain doit se reprendre ce mercredi soir dans cette nouvelle formule de la Ligue des champions, et c’est face à un adversaire inédit que le club de la capitale tentera de se relancer au classement, l’Atlético de Madrid emmené notamment par Antoine Griezmann.

Avec une seule victoire, un nul et une défaite au compteur, le Paris Saint-Germain a déjà grillé un joker dans cette nouvelle formule de la Ligue des champions. Du lourd attend les hommes de Luis Enrique avec notamment le déplacement sur la pelouse du Bayern Munich ou la réception de Manchester City. Mais pour commencer, le PSG devra se défaire de l’Atlético de Madrid.

L’Atlético de Madrid, une première pour le PSG

Un choc inédit a lieu au Parc des Princes ce mercredi soir entre deux équipes qui ne se sont jamais affrontées en match officiel. Ainsi, la formation madrilène va devenir le 49e adversaire du club de la capitale en Ligue des champions, et le 90e en Europe. L’Atlético de Madrid sera également le 150e adversaire du PSG en matches officiels au Parc des Princes, le 84e en coupes d’Europe comme le souligne le club sur son site internet.

« Griezmann est vital pour l’Atlético. Il faudra le surveiller de près »

Un rendez-vous pris très au sérieux par Luis Enrique, admiratif notamment d’Antoine Griezmann, figure de l’Atlético de Madrid. « Il est Français mais cela fait tellement longtemps qu’il est en Espagne qu’il a presque la double nationalité, estimait l’entraîneur du PSG en conférence de presse. Il est bon en attaque, comme deuxième attaquant, dans les couloirs… Il est très complet, se met au service de l’équipe, a des chiffres incroyables : il est vital pour l’Atlético. Il faudra le surveiller de près. » Si le PSG et l’Atlético ne se connaissent pas, Luis Enrique et Diego Simeone ont en revanche eu l’occasion de s’affronter à quatorze reprises en Espagne. « On s’est déjà beaucoup affronté en tant qu’entraîneurs, rappelait le technicien parisien mardi. J’admire quand un entraîneur reste si longtemps dans un club. Il faut beaucoup d’énergie pour convaincre ses joueurs au quotidien. Ce sera un match très difficile face un adversaire qui joue bien collectivement et a de belles individualités. »