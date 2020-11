Foot - PSG

PSG : Fabien Barthez aurait pu venir avec Laurent Blanc !

Publié le 19 novembre 2020 à 8h20 par G.d.S.S. mis à jour le 19 novembre 2020 à 8h21

Alors qu’il collaborait par le passé avec Laurent Blanc dans le staff de l’équipe de France, Fabien Barthez aurait pu le suivre par la suite au PSG.