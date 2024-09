PSG : Excellente nouvelle avant le choc !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après un début de saison plus que réussi, le PSG va disputer son premier gros choc de la saison face à Arsenal ce mardi en Ligue des Champions (21h). Alors que plusieurs blessés étaient à déplorer du côté parisien ces dernières semaines, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur des retours importants, et cela devrait impacter son onze de départ.

Le PSG peut-il enchaîner ? Ce vendredi soir, le club parisien a confirmé sa belle dynamique de ce début de saison en disposant de Rennes avec la manière (3-1). En plus d’une victoire convaincante, Luis Enrique n’a pas pris de risque en ne convoquant pas la plupart de ses cadres récemment touchés par des pépins physiques.

PSG : Critiqué, Barcola lâche sa réponse à ses détracteurs https://t.co/rIT5iO6Xsx pic.twitter.com/Db9E07whCU — le10sport (@le10sport) September 29, 2024

De nombreux retours au PSG

Car ce mardi soir (21h), le PSG se déplace sur la pelouse d’Arsenal dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Un choc au sommet pour la formation de Luis Enrique, qui va pouvoir compter sur de nombreux retours. Alors que Gianluigi Donnarumma et Vitinha ont déjà été confirmés aptes pour ce match, le Parisien révèle ce dimanche que Nuno Mendes, Marco Asensio, et Désiré Doué se sont également entraînés parfaitement.

Luis Enrique va aligner son onze titulaire face à Arsenal

Ainsi, Luis Enrique devrait pouvoir aligner son onze titulaire sans problème ce mardi. Comme le précise le quotidien, l’Espagnol devrait titulariser Gianluigi Donnarumma dans les buts, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes en défense. L’entrejeu devrait être composé de Warren Zaïre-Emery, Vitinha, et João Neves, tandis que le PSG devrait aligner le même trio d’attaque que face à Rennes, à savoir Ousmane Dembélé, Kang-In Lee, et Bradley Barcola.