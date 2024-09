PSG : Trois bonnes nouvelles pour Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, le PSG s’est largement imposé face au Stade Rennais (3-1), et a préparé de la meilleure des façons son déplacement sur la pelouse d’Arsenal ce mardi (21h) en Ligue des Champions. Une rencontre très importante, dans laquelle Luis Enrique pourra compter sur le retour de trois de ses meilleurs éléments.

Le PSG réalise un très bon début de saison. Avec cinq victoires et un match nul en six matchs, la formation de Luis Enrique est sur de bons rails. Mais avec un calendrier extrêmement chargé, Paris doit se méfier des blessures à répétition, et n’a clairement pas été épargné en ce début de saison.

Avalanche de blessés au PSG

Depuis le début de cet exercice 2024-2025, le PSG doit déjà composer avec trois blessés importants avec Lucas Hernandez (rupture des ligaments croisés), Presnel Kimpembe (blessure musculaire, n’a plus joué depuis un an et demi), et Gonçalo Ramos (fracture de la cheville). A ces trois blessés se sont récemment ajoutés Vitinha, Gianluigi Donnarumma, Marco Asensio, Désiré Doué, et Nuno Mendes.

Trois retours importants avant Arsenal

Mais alors que le Portugais et le gardien italien ont déjà été confirmés pour le match de mardi soir face à Arsenal, Luis Enrique va également pouvoir compter sur les retours de l’Espagnol, du Français, ainsi que du latéral gauche portugais. Le Parisien révèle ce dimanche que Nuno Mendes, Marco Asensio, et Désiré Doué, se sont tous trois entraînés normalement ce matin. De bon augure pour le PSG...