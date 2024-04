PSG : Dembélé se fait clasher à Barcelone !

Axel Cornic

Passé par le FC Barcelone, Ousmane Dembélé a rejoint l’été dernier certains de ses coéquipiers de l’équipe de France au Paris Saint-Germain, comme Kylian Mbappé. Evidemment, il est très attendu ce mardi soir, avec le quart de finale retour de Ligue des Champions qui se joue sur ses anciennes terres catalanes.

La rivalité entre le PSG et le FC Barcelone n’est plus à prouver. Les deux clubs se sont souvent croisés depuis dix ans et ça ne s’est pas toujours passé cordialement, pour ne rien arranger, le transfert de Neymar en 2017 n’a fait que jeter de l’huile sur le feu.

Le Barça attend le retour de Dembélé

Mais le brésilien n’est désormais plus au PSG et la cible principale des supporters Barcelonais semble plutôt être Ousmane Dembélé. Ce dernier est en effet un ancien du club catalan, qu’il a quitté lors du dernier mercato estival pour poser ses valises à Paris et devenir l’une des stars de l’effectif de Luis Enrique.

Des billets à son effigie

😳 ¡BILLETES de 100 DÓLARES con la cara de DEMBÉLÉ en BARCELONA!💣 Ambiente muy hostil contra el francés.📸 @JosepSoldado pic.twitter.com/y7zOfFNjhz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 16, 2024