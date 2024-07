PSG : Clash avec Luis Enrique ? Il déballe tout

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

S’il fallait retenir quelques joueurs ayant brillé au cours de cet Euro 2024, Fabian Ruiz serait certainement l’un d’entre eux. Le milieu de terrain du PSG affiche un grand niveau de performance avec l’Espagne, lui qui a évolué toute la saison sous les ordres de Luis Enrique. Le joueur de 28 ans a d’ailleurs tenu à se montrer très clair quant à sa relation avec le coach parisien.

Depuis le 14 juin dernier, le PSG garde un œil attentif sur l’Euro 2024. Et pour cause, de nombreux joueurs du club parisien étaient engagés au sein de ce championnat d’Europe. Et certains d’entre eux ont même brillé, comme cela a pu être le cas de Fabian Ruiz. Cette saison déjà, l’international Espagnol a montré de belles performances sous les ordres de Luis Enrique à Paris, et a plus que confirmé qu’il était un joueur parfois épatant avec la formation de Luis de la Fuente en Allemagne.

« Je suis donc très content et aussi reconnaissant envers Luis Enrique »

Avant l’entame de la compétition, Fabian Ruiz tenait d’ailleurs à remercier Luis Enrique pour lui avoir accordé sa confiance au PSG cette saison : « J'ai terminé la saison avec de très bonnes sensations. C'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu de mal à gagner ma place de titulaire. Mais avec du travail, des efforts et des sacrifices, j'ai pu renverser la situation. Je suis donc très content et aussi reconnaissant envers Luis Enrique pour toutes les opportunités et les minutes qu'il m'a données cette saison » .

« Je n’ai jamais eu aucun problème avec lui »