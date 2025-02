PSG : «C’est dangereux», Riolo impliqué dans une sombre affaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Daniel Riolo n'a pas épargné Nasser Al-Khelaïfi, suite à la diffusion d'une réunion portant sur la crise des Droits TV. Dans cet extrait, qui sera diffusé plus longuement au cours d'un numéro de Complément d'Enquête, le président du PSG apparaît agressif. Très critique à l'égard du responsable, Daniel Riolo a refusé de témoigner. Il a expliqué les raisons de ce désistement.

Ces derniers jours, plusieurs médias, y compris France 2 ont eu accès à la fameuse réunion du 14 juillet 2024, portant sur les Droits TV. Et certains extraits diffusés montrent un Nasser Al-Khelaïfi, proche de certains acteurs comme Vincent Labrune ou Jean-Pierre Caillot, s’en prenant à ses adversaires dont John Textor. Au-delà des associations de circonstance, le président du PSG s’illustre par une agressivité surprenante, comme lors d’un échange avec Joseph Oughourlian, patron du RC Lens.

Al-Khelaïfi dans le viseur de Riolo

Selon Daniel Riolo, ces images montrent à quel point Al-Khelaïfi est néfaste pour le football français. « Je suis très heureux que L’Equipe ait publié ce qu’ils ont publié, de Complément d’Enquête aussi. Complément d’Enquête m’a contacté pour témoigner chez eux, je n’ai pas osé le dire au journaliste qui m’a contacté mais je ne l’ai pas fait » a confié le journaliste.

« Ils sont en train de pourrir mon club »

Pour quelles raisons Riolo a-t-il refusé ? Le journaliste a laissé entendre que sa sécurité et celle de sa famille pouvait être menacée. « Je n’étais pas à l’aise, certaines personnes m’ont dit que ce n’était pas le moment et au bout d’un moment quand on me dit que ce sont des gens dangereux, je ne l’ai pas fait. Donc je me suis chié dessus devant ces gens-là. Je n’ai pas honte de le dire mais je suis heureux que des journalistes prennent des relais. On va enfin comprendre qui est le mal du football français et que l’on est pas complotiste. Ils sont aussi en train de pourrir mon club, parce que le PSG c’est mon club » a-t-il confié sur RMC.