PSG : La menace qui arrive de l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Largement en tête de la Ligue 1 avant d'entamer les derniers rendez-vous importants, le PSG possède une avance confortable sur l'OM qui avait affiché clairement ses ambitions en début de saison. Les Marseillais ont beaucoup travaillé pour se construire un effectif capable de rivaliser clairement avec le club de la capitale et tous les espoirs sont encore permis.

Solide dauphin du PSG avant la 23ème journée de Ligue 1, l'OM a prouvé qu'il était capable de rebondir après une saison difficile et de jouer les premiers rôles. Le club de la cité phocéenne avait annoncé en début de saison son souhait de faire trembler son rival parisien et malgré l'écart qui sépare les deux clubs, Luis Henrique estime que tout reste possible.

L'OM va pousser le PSG dans ses retranchements

Ce serait un miracle de voir l'OM réussir à revenir sur le PSG mais c'est un scénario encore possible. Pour l'ailier gauche brésilien Luis Henrique, pas question de baisser les bras. « Je pense que oui, comme on l'a dit, on a encore beaucoup de matchs devant nous et l'important est d'être nous-mêmes et d'essayer de marquer dans les matchs qu'il nous reste et de pousser fort pour pouvoir réduire les points. Tout est possible » a-t-il déclaré dans une interview pour Marca.

Le PSG trop fort ?

Dominateur en France depuis plus de dix ans, le PSG a une solide avance pour maintenir son écart jusqu'à la fin de la saison. L'avantage de l'OM est peut-être que le club n'a que la Ligue 1 à gérer alors que le club de la capitale doit concentrer ses efforts sur plusieurs compétitions à la fois. L'OM devra d'abord commencer par tenter de battre Auxerre samedi soir.