PSG - Barcola : La demande de Luis Enrique !

Encore une fois buteur et très percutant contre Strasbourg samedi soir (4-2), Bradley Barcola confirme qu’il a pris une nouvelle dimension au PSG. Après le match, il révèle d’ailleurs les consignes de Luis Enrique qui lui demande d’être très actif dans son couloir gauche. Et ça fonctionne !

Avec le départ de Kylian Mbappé, Bradley Barcola a pris une nouvelle dimension au PSG cette saison. Meilleur buteur de Ligue 1, l'international français a encore brillé samedi soir contre Strasbourg (4-2). Une rencontre à l'issue de laquelle il s'est confié les consignes que lui fait passer Luis Enrique.

«On est bien. Je veux gagner des matchs, c’est tout»

« Je me sentais bien, j’étais en forme, donc je ne pouvais faire qu’un bon match. Je suis content de ce qu’on fait aujourd’hui (…) J’ai beaucoup travaillé devant le but. Je suis attaquant, il faut marquer, c’est mon rôle. On est bien. Je veux gagner des matchs, c’est tout », assure-t-il au micro de DAZN.

«Il me demande de prendre l’espace, de tenter des dribbles, de tirer et de faire des passes»

Bradley Barcola a également évoqué les consignes que lui donne Luis Enrique : « Oui, il me demande de prendre l’espace, de tenter des dribbles, de tirer et de faire des passes. Aujourd’hui, ça m’a plutôt réussi même si je pense que j’aurais pu faire mieux encore. Mais je suis content. »