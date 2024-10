PSG : Zaïre-Emery vide son sac après son calvaire

Amadou Diawara

Pour sa première sélection avec l'équipe de France, Warren Zaïre-Emery s'est mué en buteur. Toutefois, le milieu de terrain du PSG s'est blessé à la cheville dans la foulée. Interrogé sur son premier coup dur en équipe de France, Warren Zaïre-Emery a avoué qu'il avait vécu un moment difficile.

Le 18 novembre 2023, Warren Zaïre-Emery a obtenu sa toute première sélection en équipe de France face à Gibraltar. Alors que les Bleus ont étrillé leur adversaire (14-0), le milieu de terrain du PSG a pu participer à la fête en faisant trembler les filets adverses. Toutefois, Warren Zaïre-Emery s'est blessé en marquant, étant victime d'un tacle appuyé d'un défenseur de Gibraltar.

Zaïre-Emery s'est blessé dès sa première sélection

Souffrant d'un entorse de la cheville droite, Warren Zaïre-Emery a manqué plusieurs semaines de compétition. Lors d'un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche matin, le crack de 18 ans est revenu sur ce coup dur.

«C'était compliqué, ça a mis un coup»

« Mon premier but en Bleu ? Franchement, c'était un très beau souvenir, même s'il y a eu la blessure après. Ma blessure ? C'était un moment assez compliqué. Je ne dirais pas que ça m'a stoppé dans ma lancée, mais ça a mis un coup. Il fallait vite faire les soins et revenir le plus vite possible, parce qu'il y avait des grosses échéances aussi avec le PSG. Ce qu'on peut me souhaiter jusqu'à la fin de saison ? De continuer à progresser, que ce soit en club ou en équipe de France. Continuer à prendre de l'expérience. Et je pense que c'est déjà bien », a confié Warren Zaïre-Emery, le numéro 33 du PSG, sur TF1.